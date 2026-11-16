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Sucesos

Mapas satelitales, llamadas e inteligencia artificial: así evolucionan los secuestros y las estafas

Las denuncias por secuestros virtuales pasaron de 22 en 2024 a 120 entre enero y octubre de 2026. Los delincuentes utilizan herramientas digitales para elegir dónde citar a sus víctimas, suplantar voces y extorsionar a sus familiares.

Los secuestros virtuales han aumentado en los últimos tres años.
Los secuestros virtuales han aumentado en los últimos tres años. JORGE CASTILLO
Natalia Vargas