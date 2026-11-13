‘Suave un toque’: campaña busca prevenir estafas digitales durante fin de año; estas son las recomendaciones

Cuando reciba una supuesta alerta bancaria o un mensaje urgente, haga una pausa, deténgase unos segundos y verifique que la información provenga de canales oficiales. Ese tiempo puede ser decisivo para proteger su dinero ante un fraude.

Ese es el llamado de la campaña “Suave un toque”, una iniciativa de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), de otras 23 entidades financieras y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Ministerio Público (MP).

La estrategia, presentada este jueves en el Club Unión, propone instalar una respuesta sencilla que sobreviva a los primeros segundos de presión e impulsividad con los que operan los estafadores al simular alertas de cuenta, ofertas por vencer o pérdidas de beneficios.

La campaña recomienda, además de hacer una pausa, interrumpir cualquier enlace, llamada o chat sospechoso y verificar la información por canales oficiales antes de compartir datos, hacer clic o transferir dinero.

Raúl Rivera, asesor en Ciberseguridad de la Asociación Bancaria Costarricense indicó que se acerca la época del año en la que circula más dinero. En entrevista con La Nación, Rivera explicó que las modalidades más comunes de estafa son los supuestos cobros de impuestos municipales pendientes, los mensajes sobre paquetes de Correos de Costa Rica y las notificaciones de transferencias o pagos pendientes.

Raúl Rivera es asesor en Ciberseguridad de la Asociación Bancaria Costarricense. (Natalia Vargas/La Nación)

También mencionó los contactos por mensajes o redes sociales de personas conocidas cuyas cuentas fueron vulneradas. En estos casos, los delincuentes se hacen pasar por ellas para ofrecer dólares a precios más bajos.

Otra modalidad, sobre todo en fin de año, son las promociones de artículos y las supuestas inversiones que circulan, con promesas de rendimientos rápidos y fáciles.

De acuerdo con cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre el 1.° de enero y el 29 de octubre del 2026 se registraron 7.405 denuncias por estafa informática a clientes bancarios en todo el país, lo que representa una caída del 53,8% frente a las 16.052 denuncias reportadas en el mismo periodo del 2025.

“Aunque en el último año hemos observado una reducción en la cantidad de denuncias que en parte se puede atribuir a las mejoras en los sistemas de seguridad e iniciativas de comunicación anteriores, es imprescindible reforzar estos mensajes preventivos”, explicó Rivera.

Sergio Rodríguez Fernández (izquierda), es el jefe de la Sección de Fraude Informático de la Policía Judicial. (Natalia Vargas/La Nación)

Por otro lado, Sergio Rodríguez Fernández, jefe de la Sección de Fraude Informático de la Policía Judicial, indicó a este diario que los delitos cibernéticos han aumentado de forma sostenida en los últimos años, pues los delincuentes vieron un mercado en esta forma de sustraer dinero.

Rodríguez explicó que la reducción de denuncias este año responde a labores policiales, a acciones preventivas, monitoreo y la inversión de las propias entidades bancarias para combatir este delito. Además, afirmó que en el 2025 los delincuentes utilizaron una página falsa de un banco para estafar a sus clientes, lo que provocó un aumento en las denuncias.

“Esta campaña cae como anillo al dedo en esta época del año. Lo más relevante es que la persona esté educada, en alerta y consciente. Que tenga la capacidad de identificar que tiene que colgar, revisar y esperar. Hacer una pausa. El sentido de urgencia, la presión que ejerce el estafador es justamente el punto de quiebre entre ser estafado y prevenir que su dinero sea sustraído”, explicó.

Miguel Ramírez, jefe de la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia del Ministerio Público, también se unió a las recomendaciones.

Miguel Ramírez, jefe de la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia, brindó una serie de recomendaciones. (Natalia Vargas/La Nación)

“Todos los meses hay un salario, todos los días el usuario requiere de ese dinero, tenemos que saber cuidarlo. Lo dije muchos años, no contesten el teléfono, cuelguen, apáguenlo. (...) Nos llaman en hora pico, en momentos críticos y ahí hay un ´suave un toque´. Analice, vea a ver si es cierto y, si no, elimínelo”, dijo a este diario.