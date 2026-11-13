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Sucesos

‘Suave un toque’: campaña busca prevenir estafas digitales durante fin de año; estas son las recomendaciones

Iniciativa proviene de la Asociación Bancaria Costarricense, del Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio Público

Estafa virtual
Las autoridades reiteran el llamado a la población para que se mantenga alerta ante posibles estafas durante la temporada de fin de año. Perplexity
Natalia Vargas