Sucesos

Magistrados ratifican condena de 20 años de prisión contra homicida de vecino en condominio de Escazú

El crimen de Otoniel Orozco ocurrió el 3 de junio del 2024 en el condominio Río Palma de Guachipelín de Escazú, tras una disputa por agua

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Por Sebastián Sánchez

La Sala de Casación Penal confirmó la sentencia de 20 años de prisión contra Eduardo Ramírez Zamora, como autor responsable de la muerte de Otoniel Orozco Mendoza, ocurrida el 3 de junio del 2024 en el condominio Río Palma de Guachipelín de Escazú, por una disputa relacionada con agua potable.








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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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