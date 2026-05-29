Sucesos

Luto en la Cruz Roja Costarricense por la muerte de Pía, rescatista canina de dos años

Pía falleció a los dos años tras un paro cardíaco. Iba a representar al país en México este 2026.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Pía, una querida integrante de la Unidad de Búsqueda y Rescate Canino de la Cruz Roja, falleció repentinamente a los dos años de edad.
Pía, una querida integrante de la Unidad de Búsqueda y Rescate Canino de la Cruz Roja, falleció repentinamente a los dos años de edad. (Cruz Roja /Cruz Roja)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cruz RojaPíaRescatista canina
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.