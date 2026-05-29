Luto en la Cruz Roja Costarricense por la muerte de Pía, rescatista canina de dos años

Pía, una querida integrante de la Unidad de Búsqueda y Rescate Canino de la Cruz Roja, falleció repentinamente a los dos años de edad.

La Cruz Roja Costarricense está de luto tras la repentina partida de Pía, una de las integrantes más jóvenes y queridas de su Unidad de Búsqueda y Rescate Canino. Con solo dos años de edad, la ejemplar falleció a causa de un paro cardíaco, según confirmó la institución.

Pía, una pastora belga Malinois, nació el 10 de abril de 2024 en Perú y llegó al país con el propósito de integrarse al programa de rescate nacional.

Desde sus primeros meses, dedicó su vida al servicio humanitario logrando certificarse de forma operativa para la localización de personas vivas y “convirtiéndose en un valioso apoyo para las labores de búsqueda y rescate y en un símbolo de entrega, disciplina y compañerismo dentro de la institución”, precisó la Cruz Roja.

“Su fallecimiento ocurrió de manera repentina a causa de un paro cardíaco, una noticia que ha generado profunda tristeza entre los integrantes de la Unidad de Búsqueda y Rescate Canino y toda la familia cruzrojista”, indicó la institución.

Junto a su guía, el cruzrojista Carlos Bolaños Alfaro, la pastora belga Pía completó intensas horas de entrenamiento que la certificaron para salvar vidas. (Cruz Roja /Cruz Roja)

Iba a representar a la Cruz Roja Costarricense en México

La rescatista de cuatro patas se encontraba en una etapa de preparación para representar a la Cruz Roja Costarricense en una certificación internacional que se llevará a cabo en México durante noviembre de este 2026.

La institución extendió un abrazo solidario y sus más sentidas condolencias al rescatista Carlos Bolaños Alfaro, su guía y compañero humano, quien estuvo a su lado durante horas de entrenamiento, preparación y servicio.

“Hoy despedimos a una integrante que dejó una huella imborrable en quienes tuvieron el privilegio de conocerla y trabajar a su lado. Su legado permanecerá vivo en cada entrenamiento, en cada misión y en el esfuerzo permanente por salvar vidas”, concluyó la Cruz Roja.