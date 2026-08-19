Luciferina es sospechosa de asesinar a puñaladas a indigente

Una mujer que se identifica como Luciferina fue detenida el 26 de julio como sospechosa del homicidio de un indigente en el centro de San José.

Sin ninguna aparente razón, una mujer que caminaba por una acera atacó a un indigente con un arma blanca y le provocó múltiples heridas hasta acabar con su vida.

El hecho ocurrió a eso de las 9 p.m. del domingo 26 de julio de este año en el distrito Catedral de San José, entre avenidas 8 y 10 y la calle 13A, que está 25 metros al norte de Coopejudicial, en las inmediaciones del edificio principal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con la investigación, la mujer, identificada como Luciferina, sería la sospechosa de atacar al hombre cuya identidad aún se desconoce ya que habitaba en condición de indigencia.

“Simplemente iba caminando por la acera y cuando vio al ofendido en el suelo le propinó varias puñaladas”, explicó una fuente relacionada con este caso.

El día de la detención, la imputada vestía un suéter negro con un diseño en la espalda de un círculo con una estrella invertida de cinco puntas con una letra hebrea en cada punta, que forman la palabra Levitán y la figura de una cabeza de una cabra.

Ese diseño corresponde al llamado Sigilo de Baphomet, un símbolo asociado históricamente con el ocultismo y particularmente con el satanismo moderno.

La causa se tramita bajo el expediente 25-001290-0053-PE, por el delito de homicidio. En cuanto a la sospechosa de 26 años y oriunda de Alajuela, cumple tres meses de prisión preventiva.