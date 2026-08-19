Sucesos

Luciferina es sospechosa de asesinar a puñaladas a indigente

Hecho ocurrió el 26 de julio cerca del edificio del OIJ en San José.

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Por Christian Montero
Una mujer que se identifica como Luciferina fue detenida el 26 de julio como sospechosa del homicidio de un indigente en el centro de San José.
Una mujer que se identifica como Luciferina fue detenida el 26 de julio como sospechosa del homicidio de un indigente en el centro de San José. (Foto/Foto: cortesía)







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Luciferina homicidioIndigente asesinado San José
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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