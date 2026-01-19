‘Lo peor de lo peor’: Así identifica Servicio de Inmigración a 23 ticos detenidos en Estados Unidos

Según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, 23 ticos figuran entre los peores delincuentes detidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos publica en su sitio web oficial un listado que identifica como “lo peor de lo peor”, donde vienen las identidades de todos los detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Al hacer la búsqueda en la página (www.dhs.gov/wow), da la posibilidad de establecer criterios por estado y país de origen. Es así como es posible conocer que 23 costarricenses figuran en la lista por delitos como tráfico de drogas, robo y secuestro entre otros.

Los primeros que aparecen en la publicación son Jeikol Samudio Díaz y Carlos Villagra Calderón, arrestados en Glenville, West Virginia y White Deer, Pensilvania, respectivamente. El primero fue detenido por tráfico de drogas, el segundo por tráfico de migrantes.

Además de las fotografías de los convictos, el sitio únicamente arroja información sobre nombre, nacionalidad, estado donde fueron detenidos y el delito por el que están privados de libertad. No se aclara el avance de cada uno de los expedientes. Además, el que hayan sido detenidos, no significa culpabilidad.

Al costarricense William Padilla, detenido en la ciudad de Elizabeth, Nueva Jersey, el ICE lo detuvo ya que era requerido por delitos sexuales en perjuicio de persona con discapacidad, mientras que Jose Gómez Matarrita, fue apresado en Rutherfordton, Carolina del Norte, por agresión y secuestro.

En la información principal de la página el Departamento de Seguridad Nacional titula; Arrestado: Lo peor de lo peor (Arrested: worst of the worst) y de inmediato se puede ver la información de los extranjeros.

Los estados en donde más ticos han detenido son Nueva Jersey con cuatro casos, Texas (4) y Pensilvania (3). “Bajo el liderazgo de la Subsecretaria Kristi Noem, los esforzados hombres y mujeres del DHS y el ICE están cumpliendo la promesa del Presidente Trump y llevando a cabo deportaciones masivas, comenzando con los peores de los peores, incluidos los extranjeros ilegales que ven aquí”, se lee en el sitio web.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, 23 ticos figuran entre los peores delincuentes detidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). (Foto: captura de pantalla/Foto: captura de pantalla)

Esta es la lista completa de los detenidos.

23 costarricenses figuran en la lista de "lo peor de lo peor", publicada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. (Foto: captura de pantalla/Foto: captura de pantalla)

