‘Lo peor de lo peor’: Así identifica Servicio de Inmigración a 23 ticos detenidos en Estados Unidos

Por delitos como tráfico de drogas y migrantes.

Por Christian Montero
Según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, 23 ticos figuran entre los peores delincuentes detidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, 23 ticos figuran entre los peores delincuentes detidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). (Foto: captura de pantalla/Foto: captura de pantalla)







