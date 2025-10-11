Lluvias y tormentas dominarán el domingo en gran parte de Costa Rica

La presencia de sistemas atmosféricos inestables provocará lluvias en distintas partes del país este martes.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que el domingo 12 de octubre se mantendrán condiciones húmedas e inestables en gran parte del país, debido a la influencia directa de la zona de convergencia intertropical.

Durante la mañana predominará la nubosidad parcial a total, con posibilidad de lluvias en sectores costeros del Pacífico. En la tarde y primeras horas de la noche se esperan lluvias de intensidad variable, muchas veces acompañadas de tormentas eléctricas.

En el Valle Central, el cielo permanecerá nublado durante todo el día. Se anticipan aguaceros aislados con posibilidad de tormenta en la tarde. San José registrará una mínima de 17,6 °C y una máxima de 25 °C.

El Pacífico Norte presentará cielos nublados desde la tarde, con aguaceros y tormentas dispersas. Puntarenas alcanzará los 30,6 °C, mientras que la mínima en Bagaces será de 24 °C.

En el Pacífico Central, las lluvias comenzarán desde la madrugada y se intensificarán por la tarde. Quepos tendrá temperaturas entre los 24,2 °C y los 30 °C.

El Pacífico Sur mostrará un patrón similar, con chubascos desde tempranas horas y aguaceros en la noche. En Golfito se prevén temperaturas de 22,7 °C a 30,1 °C.

La zona norte experimentará aguaceros aislados con tormentas eléctricas desde la tarde y durante la noche. En Ciudad Quesada, las temperaturas oscilarán entre los 17 °C y los 26 °C.

En el Caribe Norte, se mantendrá parcialmente nublado durante la mayor parte del día. Por la tarde se presentarán aguaceros aislados con tormentas, especialmente en las montañas. Guápiles tendrá una mínima de 21,5 °C y una máxima de 32 °C.

El Caribe Sur seguirá un comportamiento parecido, con lluvias en las primeras horas de la noche. En Limón, la temperatura mínima será de 23,2 °C y la máxima de 31,3 °C.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 05:25 a. m. y la puesta a las 05:20 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia cuarto menguante.

