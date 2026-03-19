Sucesos

Lluvias dispersas y aumento de nubosidad marcarán el clima este viernes en Costa Rica

El IMN prevé más humedad en el Caribe y la zona norte, con chubascos vespertinos en el Pacífico Central y Sur

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Por Damián Arroyo C.
El IMN pronostica lluvias dispersas en el Caribe y chubascos en el Pacífico, con viento fuerte en Guanacaste y nubosidad variable. (Rafael Pacheco Granados)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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