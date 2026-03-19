Lluvias dispersas y aumento de nubosidad marcarán el clima este viernes en Costa Rica

El IMN pronostica lluvias dispersas en el Caribe y chubascos en el Pacífico, con viento fuerte en Guanacaste y nubosidad variable.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este viernes 20 de marzo de 2026 el país presentará condiciones variables, con influencia de mayor humedad y presencia de vientos en el Caribe.

El aumento de humedad en la cuenca del mar Caribe favorecerá mayor nubosidad en la vertiente caribeña y en la zona norte. Este patrón generará lluvias dispersas al inicio y al final del día, con mayor incidencia en el Caribe Sur.

En el Pacífico Central y Sur, el IMN prevé incremento de nubosidad durante la tarde. Se esperan chubascos aislados y tormentas de corta duración en sectores montañosos. En el Valle Central existe baja probabilidad de lluvias hacia el oeste.

El viento acelerado se manifestará en el Pacífico Norte, especialmente en zonas montañosas y sectores del norte de la región, donde será más persistente.

En el Valle Central, la madrugada tendrá poca nubosidad y viento moderado. Durante el día el cielo variará de despejado a parcialmente nublado. En San José, la temperatura mínima será de 16,8 °C y la máxima de 26,5 °C.

El Pacífico Norte mantendrá condiciones ventosas y mayormente despejadas. En la tarde se observará nubosidad parcial. Nicoya registrará una mínima de 21,5 °C y una máxima de 36,9 °C.

En el Pacífico Central, la mañana iniciará con pocas nubes. En la tarde aumentará la cobertura nubosa con chubascos en montañas. Parrita tendrá una mínima de 16,7 °C y una máxima de 32 °C.

El Pacífico Sur presentará nubosidad parcial durante el día. En la tarde ocurrirán chubascos aislados con tormenta corta. Golfito reportará una mínima de 21,5 °C y una máxima de 29,2 °C.

El Caribe Norte tendrá nubosidad frecuente con lluvias dispersas durante gran parte del día. Guápiles registrará una mínima de 21,5 °C y una máxima de 28 °C.

En el Caribe Sur, las lluvias serán más constantes, sobre todo en la mañana y noche. Limón tendrá una temperatura mínima de 22,1 °C y una máxima de 28,3 °C.

La zona norte mostrará nubosidad variable con lluvias dispersas y lloviznas en sectores montañosos. Ciudad Quesada presentará una mínima de 16,2 °C y una máxima de 25,5 °C.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 05:40 a. m. y se pondrá a las 05:47 p. m. La fase lunar estará hacia cuarto creciente.

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