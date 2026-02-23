Lanzan piedras a vehículos en Taras: al menos seis conductores afectados

El tramo de la ruta 2 entre Recope y el cruce de Taras, en Cartago, es escenario de una serie de ataques contra conductores. Las autoridades investigan si se trata de una estrategia para cometer asaltos.

Al menos seis conductores reportaron haber sido víctimas de ataques con piedras mientras transitaban por el paso elevado en Taras de Cartago, según confirmó la Fuerza Pública.

De acuerdo con el reporte, tres de estos incidentes ya fueron confirmados, mientras que las autoridades trabajan en la verificación de los otros tres testimonios.

Los hechos ocurrieron sobre la ruta 2, específicamente en el tramo comprendido entre el plantel de Recope y el cruce de Taras, durante la noche de este domingo, después de las 6:00 p. m.

En redes sociales circulan videos que captan el momento exacto en que un vehículo es impactado por una piedra mientras avanza por el paso a desnivel y se advierte a los conductores que transiten por el lugar, ante la sospecha de si estos ataques forman parte de una modalidad delictiva para obligar a los choferes a detenerse y así facilitar la ejecución de asaltos en la zona.