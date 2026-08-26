Sucesos

Karen Valverde continuará como fiscala subrogante por cuarto periodo consecutivo

Por un año más, la Corte Plena votó designar a Valverde para sustituir al fiscal general en caso de ausencia.

EscucharEscuchar
Por Marcela Rojas Hidalgo
Añadir La Nación como fuente preferida en

La Corte Plena reeligió por unanimidad, este lunes 24 de agosto, a Karen Valverde como fiscala subrogante del Ministerio Público, lo que supone su cuarto periodo consecutivo en el cargo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Karen ValverdeFiscal GeneralFiscala SubroganteCorte PlenaMinisterio PúblicoFiscalía
Marcela Rojas Hidalgo

Marcela Rojas Hidalgo

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Ganadora de la Clase 18 de Punto y Aparte.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.