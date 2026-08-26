Karen Valverde continuará como fiscala subrogante por cuarto periodo consecutivo

La Corte Plena reeligió por unanimidad, este lunes 24 de agosto, a Karen Valverde como fiscala subrogante del Ministerio Público, lo que supone su cuarto periodo consecutivo en el cargo.

Valverde continuará asumiendo la responsabilidad de sustituir al fiscal general, Carlo Díaz, en casos de ausencia temporal o inhibitoria, según lo establecido por la Ley Orgánica del Ministerio Público.

“En tiempos difíciles, en los que la institución sufre ataques para su debilitamiento, es fundamental continuar fortaleciendo su labor mediante el trabajo responsable de todo el personal y en defensa de la democracia”, declaró Valverde tras conocer la decisión de los magistrados.

La jerarca actualmente se desempeña como fiscala adjunta de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, donde, según un comunicado de prensa de la Fiscalía, “lidera procesos de formación dirigidos al personal de la institución y proyectos orientados a mejorar la prestación del servicio público”.

Con 55 años, cuenta con 31 años de experiencia en el Poder Judicial, incluidos 14 años específicamente en el Ministerio Público. Asimismo, se desempeñó como jueza en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José.

También cuenta con una licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), maestrías en Derechos Humanos y Criminología de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), una maestría en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico de la Universidad Nacional (UNA) y un diplomado en Derechos Humanos en la Universidad para la Paz.

Valverde fue elegida fiscala subrogante por primera vez el 4 de septiembre de 2023, con los votos de 13 de los 19 magistrados presentes.