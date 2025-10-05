Juzgado dicta medida contra 4 policías sospechosos de asesinar a detenido con un tubo

Parte del grupo de oficiales de Fuerza Pública detenidos este 17 de febrero por homicidio de detenido en Pavas ocurrido el 9 de febrero. Fotografía:

El Juzgado Penal de Pavas dictó seis meses más de prisión preventiva contra cuatro oficiales de Fuerza Pública sospechosos de asesinar a golpes a un detenido de apellido Reyes, de 44 años, en la delegación de Pavas, San José.

En apariencia, el fallecido fue golpeado en repetidas veces con un tubo y tiempo después falleció. El reporte de patología forense determinó que el hombre sufrió quebraduras en sus costillas que terminaron lacerando su corazón, lo cual luego causó su muerte.

Los imputados son de apellidos Araya Brenes, Chinchilla Salazar, Morales Ruiz y Artavia Mena; estas dos últimas son mujeres, según confirmó el Ministerio Público.

De acuerdo con el Poder Judicial, a algunos de los imputados se les investiga por el delito de homicidio, mientras que a otros se les atribuye el aparente ilícito de incumplimiento de deberes.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de febrero, cuando Reyes ingresó a celdas de la Fuerza Pública Reyes porque, al parecer, incumplió medidas de violencia doméstica.

Los oficiales fueron aprehendidos el pasado 17 de febrero durante varios allanamientos simultáneos efectuados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con registros de cámaras en la delegación, Reyes estaba solo y fue atacado por varios de los oficiales detenidos.

“Uno de ellos era el bitacorista de guardia a cargo de documentar lo sucedido y quien anotó datos falsos dentro del libro de guardia”, precisó aquel día Randall Zúñiga, director de la Policía Judicial.