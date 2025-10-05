Sucesos

Juzgado dicta medida contra 4 policías sospechosos de asesinar a detenido con un tubo

La víctima sufrió quebraduras en sus costillas que terminaron lacerando su corazón

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Parte del grupo de oficiales de Fuerza Pública detenidos este 17 de febrero por homicidio de detenido en Pavas ocurrido el 9 de febrero. Fotografía:
Parte del grupo de oficiales de Fuerza Pública detenidos este 17 de febrero por homicidio de detenido en Pavas ocurrido el 9 de febrero. Fotografía: (OIJ/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Oficiales de Fuerza Pública detenidoshomicidioPavas
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.