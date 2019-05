“Quisieron meter una audiencia para evitar una posible resolución favorable a Juan Carlos Bolaños y quisieron hacerla a toda costa, a la carrera, irrespetando los plazos; no permitieron ningún recurso ni que estuviera la defensa presente. Lo que ocurre es que como se habían presentado dos recursos y como la resolución cayó justo en el momento en que estaban decretando la otra, no pudieron omitirla. ¿Para qué hicieron una audiencia cuando no se había dado la resolución del Juzgado Penal?”, añadió.