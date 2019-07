Asimismo, relató en aquel momento: “Él me llamó varias veces. Tanto él como la mujer (pareja de Casanova), para que no me presentara (al juicio) (...). No sé cómo consiguió mi teléfono. Pedía que no me presentara, que él aceptaba todo, que lo hiciera por la hija que él tiene, que lo perdonara. Yo (...) tuve que cambiar mi número (...), lo dejo en manos de Dios. Yo digo la verdad, que Dios lo perdone por lo que hizo”. Así consta en la sentencia 694-2017, del 30 de noviembre del 2018 del Tribunal de Juicio de Limón. Ese juicio no se ha vuelto a reprogramar.