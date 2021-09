Tatuajes le permitirían al OIJ identificar a mujer hallada en río de Upala

Morguera de OIJ Morguera OIJ. Foto de Édgar Chinchilla

Fotografías de los tatuajes que tenía una mujer fueron divulgadas este martes por agentes de la Policía Judicial en su intento por tratar de identificarla.

Ella apareció en avanzado estado de descomposición el pasado 2 de setiembre en el cauce del río Negro, a su paso por Guayabal de Aguas Claras, en Upala, Alajuela.

En aquel momento, un trabajador de una finca que colinda con el río fue quien ubicó el cuerpo, pues le extrañó ver un bulto y se acercó a revisar. Ella estaba desnuda y prensada entre las piedras.

Para esas fechas no había reporte de mujeres desaparecidas en la zona y desde entonces las autoridades judiciales no han podido determinar su identidad, pues cerca del cadáver no quedó ninguna pertenencia.

Es por eso que la Unidad Regional de Upala del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) divulgaron cinco fotografías de tatuajes ubicados en el pecho, abdomen, pie y espalda:

Tatuaje de una rosa en el pecho derecho.

Tatuaje en área abdominal con la imagen de un corazón.

Tatuaje en pie izquierdo, parte externa, una rosa y nombre de Josue – Stefany.

Tatuaje en la espalda, parte superior media, figura de una flor de loto.

Tatuaje en la espalda, parte baja (zona lumbar) figura de varias estrellas.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de la Unidad Regional de Upala, requieren la colaboración de la ciudadanía para identificar a una mujer, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el cauce del río Negro en Guayabal de Aguas Claras. Foto: OIJ

Si alguien puede identificar a la fallecida gracias a estas imágenes, la Policía Judicial solicita que la información se suministre en la línea 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.

Al tiempo que apareció este cadáver en Upala, en redes sociales circuló la versión de que podría tratarse de la canadiense Jaclyn Naomi Smith, de 40 años, que está desaparecida desde el pasado 17 de agosto, pero familiares lo descartaron casi de inmediato.

Esta mujer fue vista por última vez cuando se encontraba en Playa Hermosa, en el cantón de Carrillo, Guanacaste. Al parecer, ella estaba con su esposo cuando salió del apartamento mientras él se encontraba bañándose.