Sugef pidió a Fiscalía investigar operaciones financieras de Pietraverdi

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) pidió desde agosto pasado al Ministerio Público que investigara las operaciones financieras de una compañía llamada Pietraverdi Grupo Sociedad Anónima, pues al parecer estaba captando recursos de inversionistas con la promesa de pagar altos intereses, pero hizo ver que el negocio se realizaba sin controles.

Este hecho fue comunicado por la entidad, luego de que en los últimos días trascendiera por redes sociales que está compañía, la cual está debidamente inscrita en el Registro Nacional y aparece como cotizante en el Ministerio de Hacienda, dejó de pagar los intereses a los inversionistas. Por el momento se desconoce la cantidad de afectados.

La superintendente Rocio Aguilar dijo que desde mayo habían anunciado que la empresa no estaba regulada por la Sugef y agregó que en varios comunicados advirtieron a los ciudadanos sobre los riesgos en que incurren cuando invierten con sujetos que no están supervisados.

“Sobre este caso en particular, ya la Superintendencia había interpuesto la denuncia correspondiente por esta y otras empresas similares ante las instancias judiciales respectivas. Advertimos nuevamente a la población que este tipo de operaciones en donde se promete un retorno muy alto y con una inversión muy pequeña suelen ser riesgosas y de dudosa procedencia y que además al no estar regulados se corre el riesgo de perder el dinero invertido tal y como está sucediendo en este caso”, añadió Aguilar.

Por su parte, Álvaro Mora, una persona que desde su cuenta en Instagram invitó a los seguidores a hacer negocios con Pietraverdi, ha publicado dos comunicados sobre esta compañía en los cuales menciona que se han tenido reuniones con un grupo de asesoría jurídica experta para revisar toda la documentación y recuperar el dinero.

“Queremos ser enfáticos en que nuestros canales de comunicación oficiales serán los zooms en las noches, los comunicados por los grupos y mis redes sociales oficiales. Estamos abiertos y dispuestos a responderles todas sus inquietudes, pero nuestro principal objetivo es BUSCAR LA MEJOR SOLUCIÓN, les pido enfáticamente estar atentos a nuestras comunicaciones”, señala el comunicado.

Presuntamente, Pietraverdi es un proyecto que empezó en abril del 2020, cuando un grupo de empresarios se organizó para comercializar esmeraldas desde la extracción en las minas hasta el corte, la exportación y la fabricación de joyas finas de alto nivel y valor. En una página en Internet invitaban a las personas a invertir desde $25 hasta $10.000 para lo cual prometían rendimientos del 20% mensuales, durante un año.

Al parecer, la compañía tenía el centro de operaciones en Brasil pero en Costa Rica, Marcio Antonio Guindani, quien es el fundador de la firma, inscribió el 3 de marzo de este año una empresa que se denomina Pietraverdi Grupo Sociedad Anónima en la cual figura como presidente. En la junta directiva aparecen tres socios costarricenses. La representación legal de la firma la tienen el presidente y el secretario, un hombre de apellidos Rodríguez Vega de 66 años. Pietraverdi tiene supuestamente sus oficinas en Pozos de Santa Ana y en Costa Rica no tiene inscritos bienes. En el Ministerio de Hacienda esta sociedad se inscribió el 15 de marzo de este año y está al día en el pago de impuestos.

La compañía está inscrita en Costa Rica desde marzo de este año.

La Nación intentó hablar con Rodríguez Vega para conocer la situación real de la empresa pero no contestó los teléfonos inscritos a su nombre.

Sobre este tipo de negocios el economista Jorge Benavides dijo que la Sugef y otras instituciones han advertido sobre los riesgos de estos negocios. “Hay que insistir en que, si una persona invierte su dinero en plataformas que no son reguladas por entidades financieras oficiales, no puede presentar un reclamo, es decir, el dinero no se recupera. La recomendación principal es evitar por completo este tipo de sistemas, incluso se debe hacer un llamado a que las personas no opten por préstamos para tener los recursos para iniciar en este tipo de negocios”, añadió el especialista.