Sospechoso en caso Keibril asegura que tuvo una ‘relación a escondidas’ con menor madre de la bebé

Hugo Casasola Salas, sospechoso de la desaparición de su propia hija, Keibril García Amador, rindió su declaración ante el Tribunal este jueves, en la cual afirmó que, previo a los hechos que se investigan, mantuvo una relación “bonita” con la madre de la bebé, una menor de edad, hija de su pareja. Según sus palabras, la menor tenía solo 12 años cuando quedó embarazada.

“Yo tenía una relación a escondidas con la muchacha. Nosotros teníamos planeado irnos a vivir juntos en algún momento cuando ella cumpliera 18, cosa que no se pudo dar”, comentó el hombre. “Me hacía todas las cosas y empezamos a tener una relación bonita”, dijo para justificar la relación impropia con una niña que era 19 años menor que él.

De acuerdo con Casasola, la presunta relación con la menor comenzó cuando, según él, ella le confesó su amor hacia él, poco después de evitar que él se fuera de la casa tras discusiones con su madre, quien era su pareja. Según dijo, tanto la madre de Keibril como su hermano, también menor de edad, temían quedarse solos con la madre, ya que, supuestamente, tenía problemas de adicciones.

Casasola argumentó que accedió a quedarse en la casa debido a las supuestas súplicas de los niños. Fue entonces cuando, días después, la madre de Keibril, con 12 años en ese momento, se acercó a él para decirle que estaba “enamorada” de él.

“Le dije que estaba loca, que ella era una cachorrita, que estaba muy pequeñita, y me respondió que eso no importaba, que el amor no tenía diferencias, que estaba enamorada de mí y quería que un día formáramos una familia”, declaró.

El sujeto continuó su relato diciendo que, tras la declaración de la menor, él decidió distanciarse; sin embargo, según él, la niña lo seguía buscando. “Un día estábamos sentados juntos y me dio un beso; ahí comenzó la relación. Pasó lo que tenía que pasar cuando tuvimos relaciones. Al tiempo me dijo que estaba embarazada y yo lo tomé bien, no me molesté”, añadió.

El sospechoso afirmó que tanto él como la menor eran “conscientes” de que la relación era inapropiada, pero aseguró que desde el principio le prometió a la menor que se haría responsable de la creatura.

“Yo siempre le chineaba la pancita, cosa que a Fabiola (madre de la menor, su pareja) le enojaba demasiado”, afirmó. Según Casasola, para calmar a Fabiola, la menor dijo que el bebé era de un compañero de colegio y, cuando él se acercaba, ella le pedía que tocara la pancita de su nieta para evitar problemas.

“Un papá feliz”

El hombre mencionó que, tras el nacimiento de Keibril en junio de 2022, le compró muchas cosas. “Era un papá feliz”, agregó. Pese a que todos vivían en la misma casa, el hombre argumentó que no mantenía una “relación de pareja” con Fabiola desde el 2020, cuando nació una niña que procrearon.

Según Casasola, Fabiola y su hija, madre de Keibril, solían discutir porque Fabiola le reclamaba que estaba enamorada de él. “Ella sospechaba que (la menor) andaba conmigo porque todos los días le reclamaba. Siempre se preocupaba por alistarme el café y la comida. Me lavaba la ropa porque Fabiola no me alistaba nada”, aseguró.

En abril de 2023, mes de la sustracción de la bebé, Casasola sabía que debía someterse a una prueba de ADN solicitada por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Según él, nunca se negó a dicha prueba: “Porque sabía que Keibril era mi hija”, agregó.

Sin embargo, tres días antes de la prueba, el 9 de abril de 2023, la bebé fue sustraída en Mata de Guineo de Cervantes, en el cantón de Alvarado, Cartago, donde residía la familia.

En su declaración, Casasola afirmó que ese día salió a hacer unos mandados al centro de Cervantes. Relató que, después de ir a la gasolinera, recibió una llamada de la madre de Keibril, quien presuntamente le pidió dinero para comprar gelatinas. Según él, paró frente a un supermercado, donde vio a la menor y a su hija, les dio ¢1.000 y luego continuó con sus mandados. La defensora le preguntó si esos mandados estaban relacionados con drogas, a lo que él respondió, tras un silencio: “Me abstengo de declarar”.

Tras realizar sus diligencias, Casasola dijo haber recibido otra llamada de la madre de la bebé, en la cual solo escuchó que la menor decía “Ache la bebé”, antes de que la llamada se cortara. “Ache” era el apodo cariñoso que usaba la niña para referirse a él, según dijo. Intentó llamarla varias veces, pero no contestó, por lo que decidió llamar a Fabiola, quien le dijo que no sabía qué había pasado. Minutos después, la abuela de Keibril le informó que alguien había robado a la bebé.

Según él, recogió a Fabiola en su casa, y ella le cuestionó por qué estaba tan preocupado por lo que había ocurrido, a lo que él respondió que era su nieta. Juntos, se dirigieron a buscar a la madre de la bebé. “En la tercera curva vimos el coche y la cobija tirados en la carretera. Fabiola los recogió y seguimos hasta la casa de Rebeca (hermana de Fabiola)”, comentó.

El hombre recordó que al llegar había varios vecinos afuera, pero no sabía si ya alguien había alertado al 911. Decidió marcharse rápidamente para entregar uno de los mandados pendientes, pero en el trayecto tuvo un accidente debido a la velocidad.

Regresó a su casa y, según su relato, la Policía llegó poco después. Los agentes revisaron el coche y las cobijas en el vehículo y tomaron fotos del interior. Posteriormente, le pidieron su teléfono y le solicitaron explicar su recorrido. Luego lo trasladaron en un vehículo del OIJ, cerca del lugar donde buscaban a la niña.

Antes de las 7:30 p. m., Fabiola llegó y le dijo: “Ojalá usted no sea el pato de esto”, a lo que él respondió con un insulto. Los agentes separaron a la menor de Fabiola y le pidieron sus teléfonos.

En ese momento, lo dejaron ir a su casa; sin embargo, según declaró, agentes del OIJ volvieron más tarde para darle una golpiza, exigiéndole que dijera dónde estaba la bebé. Tras ello, ocurrieron los allanamientos y su detención.

Falsas promesas

Casasola afirmó que, 15 días antes de la sustracción, había dejado la casa tras problemas con Fabiola, pero seguía viendo a la niña en las plazas, bajo el pretexto de ver a la hija que tenía con Fabiola. Según él, durante esos encuentros, le explicó a la madre de Keibril que él iría a prisión tras la prueba de ADN, pero que ella lo podría visitar cuando cumpliera 18 años. La menor, según dijo, le respondió que debían pensar en algo para evitar que él fuera preso. Poco después, ocurrió el incidente.

Al finalizar su declaración, la defensora le preguntó si en algún momento se llevó a Keibril a lo que el respondió: “no, en ningún momento”. Las conclusiones del juicio serán el viernes 25 de octubre, a las 8:30 a. m.

El Ministerio Público señaló que Casasola intentó engañar a la menor diciéndole que, al confirmarse la paternidad, su madre, él y ella misma irían a prisión. Le sugirió que, si le entregaba a la bebé, él se la daría a unos amigos en el extranjero “por un tiempo suficiente, hasta que cumpliera la mayoría de edad, y luego los tres formarían una familia”.

La Fiscalía argumenta que la menor creyó en las promesas de Casasola y accedió a entregarle a su hija. La acusación también señala que Keibril fue concebida producto de violaciones de Casasola a la menor, y no de una relación impropia, como él sostiene.

Según la Fiscalía, Casasola aprovechaba las noches para agredir a la menor, lo que resultó en su embarazo. Además, el imputado habría planificado la sustracción de la bebé antes de la prueba de ADN.

En marzo de 2024, el OIJ concluyó que la bebé fue asesinada. Randall Zúñiga, director del OIJ, explicó que Casasola compró cinta adhesiva días antes del secuestro, lo que sugiere que pudo haberla usado para asfixiar a la niña. Además, el vehículo en el que fue transportada no tenía asientos, lo que hace sospechar que la bebé sufrió golpes mortales durante el trayecto.

Sin embargo, en este juicio no se juzga la muerte de la bebé, ya que las autoridades judiciales no reunieron suficientes pruebas para imputarle el crimen a Casasola.

