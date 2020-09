El único que resultó ileso fue el muchacho, mientras que Gómez, desde ese día, no es la misma, detalló Marín. “Actualmente, la cuidan sus papás, que ya son adultos mayores. Ella no come por sí sola, no habla, no camina, no reconoce. La alimentan por sonda y, bueno, la vida le cambió por completo”, apuntó.