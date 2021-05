“Salí y estaba un oficial de Migración esperándome para pedirme el pasaporte y me dijo que no podía despegar y debía salir del avión. Yo le dije: ‘¿Qué es lo que está pasando?’ y me respondió: ‘Aquí está el documento, es una demanda por pensión alimentaria’. Yo le insistí en que eso no podía ser posible, ni siquiera tengo hijos, pero me dijeron que no podía hacer nada”, comentó Carrera.