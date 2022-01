Orden sanitaria por covid-19 frenó juicio contra presunto homicida de mujer en Cartago

Una orden sanitaria por covid-19 frenó este lunes el arranque del juicio por el homicidio de Paula Vado Calvo, asesinada de una puñalada en la espalda el 20 de febrero del 2021 en Pacayas de Cartago, cuando un hombre identificado como José Alfredo Solano Brenes la apuñaló por la espalda y le arrebató el bolso que cargaba.

Durante la mañana, en el Tribunal Penal de Cartago, el debate se suspendió porque el acusado debe cumplir con aislamiento hasta el próximo 25 de enero; además, una de las juezas se reportó incapacitada y el segundo sospechoso en este caso permanece en fuga.

La hermana de la víctima, Marcela Vado Calvo, se presentó a la sala de juicio pues es la principal testigo del crimen y fue allí donde se le informó de este atraso en el proceso. “No lloro, no lo he podido soltar pero llevo como una presión en mi pecho y ya no puedo más. Mi mamá ha estado fatal, desde antes ya había estado enferma como consecuencia de un derrame que había tenido y después de lo de mi hermana se ha complicado más, no llora pero le está fallando mucho la memoria. He pensado en salir de trabajar y dedicarme a cuidarla pero tengo a mi hija y debo sacarla adelante a ella también’.

‘‘La Fiscal ha estado hablando conmigo para que acepte un abreviado (que los implicados acepten el delito para evitar el juicio) y de aceptarlo eso lo que pido es mínimo 20 años de prisión. Yo no lo perdono, eso le toca a Dios. A él lo van a visitar a la cárcel, a mi hermana la visito en una tumba’', expresó Marcela Vado Calvo visiblemente frustrada ante la noticia.

Paula Vado Paula Vado murió por una puñalada que le laceró el pulmón. Tenía 38 años.

Ataque mortal

Los hechos pendientes de juicio ocurrieron durante la noche del 20 de febrero del 2021 en Pacayas, de Cartago, cuando las hermanas Marcela y Paula caminaban de vuelta a su casa en barrio Lourdes después de un día de trabajo. A los pocos minutos de haberse bajado del bus fueron interceptadas por Solano con la intención de asaltarlas.

“Mi hermana era experta en Tang Soo Do y entonces salió a defenderme. En ese momento, el ladrón le quitó el bolso y la atacó, causándole la herida que la mató. Pero, era tanta la adrenalina que mi hermana no sintió cuando la hirió y por el contrario, hasta me ayudó a perseguir al ladrón y a gritar que alguien lo detuviera”.

“Yo sigo corriendo para alcanzar a ese sujeto, pero cuando vuelvo a ver para atrás, la veo a ella tirada en el suelo. Estaba empezando a quedar inconsciente, entró en paro y se murió”, relató Marcela.

Los asaltantes procedieron a devolverle las pertenencias a Marcela, quien resultó ilesa, y luego de eso se dieron a la fuga. Paula Vado Campo de 38 años, falleció en la escena a causa de una laceración pulmonar provocada por una puñalada en la espalda.

Solano fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública al día siguiente y puesto a la orden del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Y aunque en un inicio se reportó que el imputado iba a aguardar la fecha del juicio en arresto domiciliario, salieron a la luz otras cuatro causas abiertas por robo, por lo que el juez ordenó prisión preventiva.

Pese a que en esta causa solo se había mencionado a Solano Brenes, existe otro implicado de apellidos Moya Abarca, de 19 años, quien este lunes no se presentó en la sala de juicio. Marcela Vado indicó que esto también tiene a la familia nerviosa, pues aunque no se han topado con el presunto sospechoso, alegan que otros testigos habrían recibido amenazas.

Debido a la suspensión del debate, la Fiscalía propuso continuar con un procedimiento abreviado para agilizar el proceso. Sin embargo la hermana de la víctima está dudosa y además es necesario que los acusados acepten su participación en los hechos. La orden sanitaria contra Solano Brenes vence el 25 de enero, mientras que las medidas cautelares seguirán vigentes hasta el 22 de febrero, para entonces ya debería conocerse si se somete a un proceso abreviado o está fijada la fecha del juicio.