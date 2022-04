No puede ser que él esté libre y las víctimas se tengan que esconder, reprocha denunciante de agresión sexual en Cóbano

“Con mi denuncia espero que las autoridades valoren de nuevo la situación, que vean que hay más casos y que a este sujeto lo saquen de la calle, no puede ser que un violador tenga tantas víctimas, porque ya había denuncias desde antes, y que no haya pasado nada. A veces (las ofendidas) eran extranjeras que se iban del país y no continuaban con el proceso, pero este sujeto ya tiene denuncias y no puede ser que no le den prisión preventiva y tenga otro tipo de medidas cautelares, que tenga solo que ir a firmar cada 15 días, mientras que las víctimas sí tienen que estar encerradas escondiéndose”.

Las palabras anteriores forman parte del reproche de una ciudadana sudamericana, quien este martes denunció a un hombre de apellidos Picado Sánchez, por una presunta agresión sexual registrada hace aproximadamente cuatro años.

Su identidad se mantendrá en reserva por seguridad, pero ella relató a La Nación que el conocer de otros casos la hizo valorar la situación y acudir a la Fiscalía de Cóbano, Puntarenas, junto con su abogado Wálter Brenes Soto, para comenzar con el proceso judicial correspondiente.

Contó que previamente no había hecho la denuncia por diversos factores, entre estos que erróneamente se tiende a pensar que hay responsabilidad de la afectada cuando nunca es así, pero que ahora, al valorar que su proceso judicial podría ayudar a otras mujeres, no lo dudó.

Asimismo, contó que junto con otras muchachas se conformó el Movimiento Feminista de Santa Teresa, con el cual se busca visibilizar la situación que se vive en el distrito porteño.

“Armamos una red para que si alguna tenía problemas con esta persona le pudiéramos ayudar y empezaron a aparecer un montón de víctimas, la mayoría extranjeras que no están en el país, contándonos su testimonio. Amigos, testigos, muchos relatos a partir de la red que es para ayudarnos entre nosotras, tenemos apoyo psicológico y legal, tenemos planes de hacer muchas cosas en este pueblo y advertir a las turistas sobre aspectos de seguridad”, mencionó la joven, quien reside en la zona.

También contó que el sábado pasado hicieron una manifestación y que ahora apuestan por un movimiento a nivel nacional con el que buscan recalcar que las leyes deben amparar y proteger a las mujeres en todo momento.

El proceso judicial

Wálter Brenes Soto, abogado de esta extranjera, contó que además del caso de su clienta hay dos causas más en contra de Picado, una por hechos que se remontan al 2019, donde él también figura como el representante legal de la denunciante (una menor de edad), y otro que agrupa cuatro hechos donde las ofendidas son cuatro ciudadanas inglesas.

“Cuando este hombre tenía 26 años era pareja de una muchacha de 13. En una ocasión se llevó a una amiga de esta joven que tenía 14 años, les dio alcohol, marihuana y en razón de eso se aprovechó de la muchacha de 14 y la violó, ese caso está para juicio en el Tribunal Penal de Puntarenas”, explicó Brenes.

Agregó que esperan que cuando se realice el debate por estos hechos se logre una sentencia contra Picado, con el fin de que ya encarcelado afronte las otras causas en las que figura como sospechoso.

“En este caso que denunciamos hoy (19 de abril) este sujeto se metió a la casa en la que mi representada vivía, intentó tocarla, le introdujo los dedos en la vagina y por eso se presentó la denuncia, ahora trabajaremos en el caso y yo me voy a constituir como querellante para buscar solicitar medidas cautelares, específicamente, prisión preventiva en razón de la reiteración delictiva que tenemos y del peligro que puede significar que un sujeto de este calibre, ese depredador, ande suelto, porque tenemos noticia de que más personas pudieron haber sido víctimas de este sujeto”, detalló el abogado.

Decenas de mujeres de Cóbano protestaron luego de que un juzgado dejara en libertad a un sujeto que figura como sospechoso de violar a cuatro extranjeras. El hombre afronta otra causa en perjuicio de una menor de edad y este 19 de abril del 2022 fue denunciado por una extranjera residente. (Cortesía del Movimiento Feminista de Santa Teresa)

Captura y medidas alternas a la prisión

Picado, de 28 años y oriundo de San Ramón, se trasladó a vivir a Santa Teresa de Cóbano hace varios años y no tiene oficio conocido, aunque en su Facebook se presenta como profesor de surf.

El pasado 6 de abril él fue denunciado por cuatro turistas extranjeras por cuatro presuntos delitos de violación, por lo que dos días después fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras una orden de la Fiscalía de Cóbano. El sospechoso tiene múltiples tatuajes en su cuerpo, algunos en forma de rosa y con figuras que también ayudaron a identificarlo.

El sujeto, de apellido Picado, es oriundo de San Ramón, pero tiene varios meses de vivir en Cóbano. Foto: Cortesía OIJ

Según las denuncias, Picado abusó de las foráneas en el baño de un bar en Santa Teresa de Cóbano, pero también abusó de otras mujeres en las fiestas clandestinas que se realizan en fincas de ese distrito, caracterizado por playas paradisíacas. La Policía Judicial dijo luego de la captura que las víctimas tienen entre 18 y 24 años y se encontraban en nuestro país por vacaciones o estudio.

“Una vez que se recibió cada una de las denuncias, la Fiscalía aplicó los protocolos existentes para la atención de delitos sexuales y garantizó todos los derechos de las víctimas, incluyendo la asistencia de una persona traductora, y realizó diversas diligencias investigativas, como reconocimientos fotográficos y físicos con el imputado, se gestionó el anticipo jurisdiccional de las ofendidas que sí quisieron declarar, a efectos de preservar la prueba aun cuando estas salieran del país.

“Luego de obtener la prueba necesaria, dos días después, el 8 de abril del 2022, se ordenó la detención del imputado, con el objetivo de tomarle la declaración indagatoria y solicitar en su contra medidas cautelares para que enfrentara los procesos penales.

“El día siguiente, en una audiencia realizada en el Juzgado Penal de Puntarenas, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva; sin embargo, dicho Juzgado ordenó la imposición de otro tipo de medidas cautelares. El Ministerio Público, al considerar correcta la fundamentación jurídica del juzgador, no apeló la resolución. No obstante, ante un eventual incumplimiento de las medidas ordenadas por parte de Picado Ramírez, se valorará la petición de prisión preventiva en su contra”, aseguró el ente acusador del Estado.

La institución dijo que las investigaciones continúan avanzando y recalcó que actualmente está pendiente la realización de otras diligencias propias de los procesos, “como valoraciones psicosociales de las ofendidas, continuar las coordinaciones con las embajadas de los países de origen de las posibles víctimas, así como con la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (Oatri) del Ministerio Público, para tramitar lo correspondiente a efectos de que, ante un eventual juicio, las víctimas emitan sus relatos por medio de videoconferencia”.

Las ciudadanas de Cóbano piden mayor protección de las mujeres por medio de la ley. (Cortesía del Movimiento Feminista de Santa Teresa)

El Movimiento Feminista de Santa Teresa busca ser una red de apoyo para víctimas de delitos sexuales. (Cortesía del Movimiento Feminista de Santa Teresa)

Diferentes mujeres llevaron sus pancartas a la manifestación. (Cortesía del Movimiento Feminista de Santa Teresa)

