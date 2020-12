“Otra cosa que a mí me intrigó mucho fue que en el sitio donde apareció el cuerpo ya nosotros habíamos pasado buscando por ahí y el cuerpo no estaba. Para mí, el cuerpo lo tenía metido en la quebrada y él en algún momento lo sacó. Nosotros fuimos a la casa de él. Hicimos pruebas de luminol, pero no aparecieron rastros de sangre. Claro, todo eran pruebas circunstanciales, no había pruebas directas”, dijo el exagente judicial.