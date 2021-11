Mujer estafó por ¢500.000 a cuatro personas al pedirles enganche por alquiler y desaparecer

Una mujer fue detenida como sospechosa de cobrar un enganche a personas interesadas en alquilar una propiedad en San José y luego desaparecer con el dinero. Desde julio de este año, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió cuatro denuncias, las cuales en conjunto generaron un perjuicio económico de ¢500.000, por lo que se realizaron diversas pesquisas que permitieron identificarla.

A la aprehendida, de 40 años, cuyos apellidos no han sido divulgados, se le atribuye el delito de estafa, por lo que este martes se le allanó su casa, en Coyol, Alajuela, donde los agentes judiciales de la Sección de Fraudes decomisaron evidencias que consideran de valor para la investigación, entre estas documentos y un celular.

“Se recibieron varias denuncias donde los ofendidos indicaban haber observado en redes sociales varios anuncios de casas en alquiler, principalmente en San José y zonas aledañas, siendo que la mujer con la que se contactaban vía telefónica pedía cierta cantidad de dinero como enganche o trato de renta, pero una vez realizada la transferencia bancaria, la mujer ya no respondía más y los ofendidos se daban cuenta que los lugares donde se indicaba que se ubicaba la casa no existían. El perjuicio económico supera los ¢500.000, pues se le vincula con al menos cuatro causas en las que pedía un depósito no menor a los ¢100.000”, explicó la Policía Judicial en un comunicado de prensa.

La sospechosa fue pasada con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

El artículo 216 del Código Penal detalla que toda persona que induzca al error a otra “por medio de la simulación de hechos falsos o por medio de la deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos, utilizándolos para obtener un beneficio patrimonial antijurídico para sí o para un tercero, lesione el patrimonio ajeno, será sancionado (...) con prisión de dos meses a tres años, si el monto de lo defraudado no excediere de diez veces el salario base”.