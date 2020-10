Menor de 15 años le cuenta a compañerita de albergue: Guarda del PANI se me acercó, me besó y tuvimos sexo

Relato quedó plasmado en informe psicológico de esa entidad, en el cual la adolescente aseguró que el encuentro fue consensuado. Patronato aún no presenta denuncia penal; alegó que recaba información, porque lo dicho por la menor no es coherente y porque no hay un oficial con el nombre ni las características que ella da