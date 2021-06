“Ha habido una negligencia y una falta de humanidad de parte de los jueces ejecutores de sentencia del Contencioso Administrativo. Eso es una burla para la gente. No ha funcionado la justicia, pronta y cumplida para estas personas. Yo no tengo explicación y lo que más me duele es que una señora viuda de uno de los afectados, le remataron su propiedad y perdió la casa”.