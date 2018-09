“Verdaderamente estoy sorprendido. Aquí lo que hay es que a todas las personas que ocupamos algún puesto, en algún momento, les quieren cortar la cabeza y como a mí no me han encontrado absolutamente nada, ninguna vinculación en ningún proceso (...), entonces lo que encontraron fue esa forma (...) me imagino que por no ser de la simpatía o algo de las jefaturas actuales, a pesar de que nunca fui cercano a Jorge Chavarría (anterior fiscal general) porque mi nombramiento en propiedad como fiscal adjunto fue de Francisco Dall’Anese (también exfiscal general)”.