Hombre que retuvo y amenazó a mujer en motel de San José irá tres semanas a prisión preventiva

El sujeto que retuvo a una mujer bajo amenazas con un arma de fuego en un motel de San José, el domingo por la tarde, cumplirá tres semanas de prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra.

De acuerdo con el Poder Judicial, el Tribunal de Flagrancia del II Circuito Judicial de San José realizó una audiencia el domingo por la noche, en la cual se ordenó la prisión preventiva para el hombre, de apellido Iriarte y de nacionalidad peruana, hasta el 2 de setiembre de 2024.

Los hechos, que se investigan bajo el expediente 24-000812-1092-PE, ocurrieron cuando Iriarte se encontraba con una mujer de nacionalidad nicaragüense en un hotel de paso en Paso Ancho, San José.

Las autoridades recibieron una alerta que indicaba que, en dicho motel, un hombre mantenía retenida a una mujer bajo amenazas con un arma de fuego. Al llegar al lugar, los oficiales determinaron que la pareja se encontraba en la habitación número 76.

LEA MÁS: Policía libera a mujer retenida bajo amenazas en motel

Cuando le solicitaron al sujeto que se entregara, este salió con la mujer como rehén. Las autoridades trajeron a un conocido del hombre para que intentara convencerlo de entregarse; sin embargo, en un principio, no logró disuadirlo.

“No haga nada tonto, piense en sus hijos, entréguese por favor”, le pidió el allegado. “¿Para qué me voy a entregar si no he hecho nada?”, respondió Iriarte, mientras sostenía a la mujer por el cuello.

Por su parte, los oficiales intentaron calmar la situación. “Yo vengo a ayudarle”, le dijo uno de los policías negociadores.

Finalmente, el extranjero se entregó a las autoridades, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía. Según el Poder Judicial, el hombre ahora es procesado por los delitos de privación de libertad agravada y portación ilegal de arma.

Tras los acontecimientos, las autoridades también informaron que Iriarte es sospechoso de pertenecer a una estructura criminal asentada en San José.