– Al analizar el rezago en algunas fiscalías determinamos que hay personal muy nuevo que está en formación y otro con experiencia que no quería ocupar cargos de jefatura. No quería asumir responsabilidades importantes y tomar decisiones. No es que no quieran trabajar, sino cuando se les consultó que si querían ascensos me informaron que no deseaban ocupar cargos de jefatura. El problema es que durante ocho años no hubo nombramientos y para ocupar una jefatura se necesitan requisitos y como no se hicieron nombramientos, entonces hay gente muy valiosa que no puede ser ascendida por falta de requisitos.