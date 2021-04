– Es un peligro para la seguridad, pero sobre todo para la sociedad. Si un número importante de menores tiene esas expectativas de vida (delincuenciales), eso significa que como sociedad no brindamos oportunidades o programas o una política pública para evitar que una persona menor de edad se involucre en estructuras. Un menor no debería estar expuesto, debería estar con la familia y estudiar. No expuesto al fenómeno del narcotráfico.