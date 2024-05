Familia aún no tiene respuestas por muerte de joven madre en la Tagada

La familia de Katherine Chaves Portuguez, de 21 años, aún no tiene respuestas por la muerte de la joven el 30 de enero anterior en el juego mecánico la Tagada, en las fiestas parroquiales de San Pablo de León Cortés, en San José.

Maritza Portuguez, madre de Katherine, confirmó que tres meses después del incidente, todavía no ha sido contactada ni por la empresa encargada del juego mecánico, Diversiones Stop, ni por el Instituto Nacional de Seguros (INS), aseguradora de la compañía.

“Ha sido muy duro, pero ahí vamos saliendo adelante”, comentó Portuguez. Su hija dejó un hijo de dos años, quien permanece bajo su tutela, pero solo estará con ella durante seis meses. Luego, se definirá si quedará bajo la custodia del padre o de los abuelos maternos.

En el momento del accidente, doña Maritza estaba presente, pues acudió a las fiestas de la comunidad con Katherine, su otra hija, de 14 años, y su nieto. Según relató, en un momento determinado, vio cómo su hija se desvaneció en el juego mecánico. “Recibió un golpe en la cabeza y quedó ahí, cuando la bajaron ya estaba muerta, tenía los labios morados”, aseguró.

“El muchacho que operaba la máquina vio que ella se desvaneció y él siguió dando vueltas, paró porque una muchacha le dijo que parara o lo iba a demandar. Si no hubiese sido por eso, hubiera seguido”, manifestó. De acuerdo con Maritza, cuando bajaron a la joven de la Tagada, el operario de la máquina siguió con el turno del juego como si nada hubiera pasado.

Tras la muerte de Katherine, solo la parroquia de San Pablo Apóstol brindó a la familia apoyo económico en los gastos relacionados con su funeral. De acuerdo con el INS, Diversiones Stop posee una póliza de responsabilidad civil. Este tipo de seguros brinda cobertura en caso de que el asegurado sea considerado responsable de causar daños materiales o lesiones a otra persona como resultado de un accidente o incidente.

No obstante, no hay señales de que la empresa activara dicha póliza, ya que, según el Instituto, este tipo de seguros se activan en los primeros días de ocurrido el accidente o, a más tardar, un mes después; sin embargo, la muerte de Katherine ocurrió hace tres meses.

La familia de Katherine Chaves Portuguez aún no tiene respuestas por la muerte de su hija. (Suministrada)

La Nación contactó a Diversiones Stop para conocer su posición sobre este caso; no obstante, el jueves 9 de mayo, a las 12:18 p. m., en una llamada grabada, se limitaron a decir que no se referirán al tema y colgaron el teléfono.

Por su parte, Maritza aseguró que así como no tiene respuestas de la empresa dueña de la Tagada, tampoco tiene respuestas de las autoridades, pues aún no ha podido acceder a la autopsia, ni al resultado de la investigación, por lo que no conoce la causa exacta de la muerte de su hija.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el caso continúa en proceso de investigación, por lo que su información, tal como la autopsia de la joven, de acuerdo con el Artículo 295 del Código Procesal Penal, no se puede remitir hasta que el expediente esté finalizado. Empero, aclaró que a la familia de un fallecido se le entrega el certificado de defunción, donde en algunos casos, se menciona la causa de muerte. Según Maritza, en el certificado que le entregaron, no decía de qué murió su hija.

El abogado penalista, Federico Campos, explicó que no es necesario contar con esta información para iniciar un procedimiento legal contra la empresa de juegos mecánicos, pues la familia de Katherine puede acudir al Ministerio Público y denunciar conforme sucedieron los hechos.

Según Campos, en caso de que la muerte se determine aislada al factor de que la joven se encontraba en el juego mecánico; por ejemplo, por un infarto y no por un golpe en la cabeza, el caso simplemente se archivaría.

Pero si se logra determinar que la muerte de la joven corresponde a una manipulación excesiva del aparato, se podría investigar penalmente como un homicidio culposo. Si se tratara de un accidente, se puede acudir a una causa civil, en la que la familia cobre una indemnización.

Katherine Chaves Portuguez murió el 30 de enero pasado en el juego mecánico la Tagada. (Suministrada)

Última petición

Abrumada por no tener respuestas por la muerte de su hija, Maritza recuerda las últimas palabras que le dijo Katherine, minutos antes de fallecer. “Estábamos en las fiestas y ella me dijo que si le ayudaba a pagar el tiquete para montarse al juego con la hermana. Le di unas monedas, se compró el boleto, se fue toda contenta, pero se regresó para decirme: ‘mami, te amo, te quiero mucho, cuídeme a bebé’”, relató.

Para la mujer, las palabras de su hija le quedaron “para toda la vida”, y es por eso que ahora anhela que le sea concedida la custodia de su nieto. Además, según dijo, el padre del menor no estaba con Katherine por presuntas agresiones. La joven, al morir, tenía dos meses separada y de haber regresado a la casa de sus padres por supuestos conflictos con su pareja.

“Katherine era muy cariñosa, estudiosa y trabajadora. Quería salir adelante para sacar al bebé adelante, pero Diosito la ocupaba más que yo”, concluyó Maritza.

Maritza recuerda las últimas palabras que le dijo Katherine, minutos antes de fallecer. (Suministrada)

Katherine Chaves Portuguez era hermana mayor y tenía un hijo de dos años. (Suministrada)

