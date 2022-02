Falla en sistema tecnológico suspende servicio virtual del Poder Judicial

Una falla tecnológica mantiene suspendidos varios de los servicios virtuales que brinda el Poder Judicial, entre ellos la hoja de delincuencia o la revisión de expedientes. El problema se empezó a detectar desde la madrugada del domingo pero fue este lunes que la red de accesos colapsó en su totalidad. Empero, desde las 10 a.m. de este lunes se restablecieron algunas funciones.

“Desde este domingo se está presentando una interrupción total en los servicios tecnológicos que se le brinda al personal judicial, a las personas usuarias y la ciudadanía en general, exceptuando la plataforma de Interpol y SOAP (Sistema Obligados Alimentarios y Penal). El fallo se debe a un incidente electromecánico con el proveedor en el Centro de Datos Principal, por ello se están realizando todas las labores necesarias para restablecer los servicios a la mayor brevedad posible”, informó prensa del Poder Judicial este lunes.

Lo anterior significa que los usuarios del sistema digital, es decir abogados y partes de un proceso judicial, no podrán acceder a la plataforma para revisar expedientes, aportar escritos o copiar alguna de las resoluciones. Tampoco se puede gestionar de manera digital la hoja de delincuencia.

La oficina de prensa comunicó que los juicios presenciales se podrán realizar, siempre y cuando no se tenga la participación de algún testigo de manera remota. Sin embargo, no se podrán efectuar audiencias de medidas cautelares de forma virtual. Asimismo, los magistrados pospusieron la sesión de Corte Plena de este lunes, pues algunos altos jueces se conectan de manera remota a las sesiones y este día no lo pudieron hacer.

Hasta el momento las autoridades judiciales no cuentan con datos exactos de cuántas diligencias judiciales fueron suspendidas. Los servicios se comenzaron a restablecer en oficinas regionales este lunes a las 10 a.m. pero todavía subsisten en las instalaciones de San José y Goicoechea, donde se realizan la mayoría de gestiones.

Algunos de los usuarios también han tenido problemas para enviar o recibir correos del Poder Judicial, pues la red trabaja de manera intermitente.