Estos son los 10 más buscados del OIJ, si los ve, llame a la Policía

Estos 10 hombres están en la lista de los más buscados por la Sección de Capturas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pues tienen orden de captura activa por diversos delitos.

Estas personas deben descontar prisión por delitos como Robo agravado, Infracción a la Ley Sobre Estupefacientes, Incumplimiento de medida de Protección, Posesión de Drogas, Sustancias o Productos sin Autorización Legal y Violación contra una Mujer.

Esta lista se actualiza periódicamente al revisar aquellas personas con una sentencia en firme, que por diversas razones todavía no están en el sistema penitenciario. Por eso, figuras tan reconocidas como el presunto lider narco conocido como el Diablo, quien no ha sido juzgado, no aparecen.

Jery de Jesús Serrano Montoya

Debe descontar 21 años de prisión por el delito de robo agravado.

Jery de Jesús Serrano Montoya

José Lionidas Riasco Riascos

Sentenciado a 10 años y 6 meses por Infracción a la Ley Sobre Estupefacientes.

José Lionidas Riasco Riascos

Juan Francisco Domínguez Hernández

Sentenciado a 6 años por el delito de posesión de drogas, sustancias o productos sin autorización legal.

Juan Francisco Domínguez Hernández

José Fernándo Calderón Chaves

Condenado a 5 años por el delito de robo agravado.

José Fernándo Calderón Chaves

Jarol Roberto Olivas

Sentenciado a 9 meses por incumplimiento de medida de protección.

Jarol Roberto Olivas

Jadir Quintero Valencia

10 años de prisión por Infracción a la Ley de Psicotrópicos.

Jadir Quintero Valencia

Jean Carlo Torres Cruz

Sentenciado a 12 años por violación contra una mujer.

Jean Carlo Torres Cruz

Ramón Gerardo Chaves Chavarría

5 años de prisión por el delito de robo agravado.

Ramón Gerardo Chaves Chavarría

Norman Alberto Flores Montes

4 meses de cárcel por incumplimiento de una medida de protección.

Norman Alberto Flores Montes

Romel Antonio Madriz Montiel

Sentenciado a 6 años y 6 meses por venta de drogas, sustancias o productos sin autorización legal.

Romel Antonio Madriz Montiel

Si usted tiene información sobre el paradero de estas personas, pueden brindarla a la línea 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.