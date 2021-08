Corte Suprema y exfiscala general enfrentados por renuncia

Navas anunció el 25 de julio que se jubilaría en el mes de agosto, no obstante, tres días después comunicó que la adelantaba para hacerla efectiva a partir del martes 29 de junio. (Rafael Pacheco Granados)

La exfiscala general, Emilia Navas Aparicio, aseguró que la Corte Suprema de Justicia atacó la independencia del Ministerio Público e incluso recibió “amenazas, intimidación, hostigamiento e injerencias indebidas”.

La exfiscala también señaló que el viernes 6 de agosto remitió un informe a Diego García-Sayán, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, donde denuncia “sanciones y castigos encubiertos por parte de la Corte Suprema contra el prestigio e independencia del Ministerio Público”.

Lo anterior fue declarado por Navas en entrevista con la periodista Hulda Miranda, del programa Interferencia, de Radioemisoras UCR, transmitido este 17 de agosto.

La Corte Suprema de Justicia se pronunció la noche de este miércoles al respecto. Comunicó que “refuta categóricamente las manifestaciones que la señora Emilia Navas Aparicio expresó”.

Añadió que la Corte “reitera el respeto absoluto hacia la independencia funcional y la autonomía del Ministerio Público”.

Navas se jubiló a finales de junio en medio de muchos cuestionamientos porque ella se inhibió de conocer el Caso Cochinilla, pues su esposo, Francisco Campos Aguilar, figura como abogado defensor de representantes de constructoras investigadas en el proceso judicial.

Presidente de la Corte le habría solicitado a Navas dejar el cargo

Navas asegura que tomó la decisión de adelantar su jubilación ya que fue “informada por cuatro personas que forman parte de la Corte Suprema de Justicia de que había un grupo de magistrados y magistradas que iban a revocarme el nombramiento, que no iban a permitir que me jubilara y que tenían listo para el martes siguiente el traslado de cargos”.

La exfuncionaria explicó que se instrumentalizó su figura para atacar el trabajo realizado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. “La única razón de mi partida (mediante jubilación) fue evitar las represalias que estaba recibiendo el Ministerio Público.

“Además, recibí el mismo viernes 25 de junio, como consta en el informe, una llamada del presidente de la Corte (Fernando Cruz Castro), que no solo en las sesiones del 21 de junio de Corte Plena me instó a dejar el cargo, junto con otros comentarios de magistrados y magistradas, sino que además me dijo que no iba a contar con su apoyo, el cual sé que nunca tuve, y que era necesario nombrar otra persona como fiscal”, narró.

Antes tales acusaciones, la Corte aseguró que declarar el derecho jubilatorio de un funcionario judicial es competencia exclusiva por ley de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.

Además, añadió que “en caso de que existan causas e investigaciones contra las personas en el momento en que converge con su retiro laboral, se deben cumplir los procesos establecidos y acatar las consecuencias dispuestas por la ley”.

Exfiscala asegura que fue amenazada por presunto informe final incompleto

La antigua jerarca explicó a Interferencia que, hasta el 9 de agosto aún permanecía en discusión durante las sesiones de Corte su jubilación, con el presunto objetivo de “amenazar mi derecho de jubilación y prestaciones, y amenazar con un presunto informe incompleto cuando el mismo era el adecuado”.

Al respecto, la Corte Plena justificó que el informe final de gestión presentado por Navas, no era adecuado para el cargo y las responsabilidades asumidas por la exfuncionaria, según la mayoría de las y los integrantes de Corte.

“Por ello se acordó trasladarlo a la Auditoría Judicial, Contraloría General de la República y a la Fiscalía General para lo que les compete resolver. Esta decisión colegiada del órgano en pleno se fundamenta a los lineamientos establecidos por normas constitucionales y legales que regulan la función pública, principalmente por respeto al principio de rendición de cuentas” acotó la instancia.

La exfiscala expresó que pesa sobre ella un deber de confidencialidad, pero que si este llegar a ser anulado para ejercer su derecho de defensa, ofrecerá más detalles sobre los hechos.