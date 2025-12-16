Joven motociclista muere tras impactar barra metálica en Ochomogo

Un hombre de 29 años, identificado con los apellidos Brenes Rojas, falleció esta madrugada en un accidente en la carretera que conecta Cartago con San José, cerca del Servicentro Cristo Rey, en Ochomogo.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:00 a. m., cuando el conductor derrapó y chocó contra una barra metálica al lado de la vía. Al llegar la unidad de la Cruz Roja del Comité de Cartago, la víctima ya no presentaba signos vitales. Las causas del accidente aún se desconocen, aunque no se descarta que la humedad en la carretera haya influido.

El levantamiento del cuerpo se realizó pasadas las 6:00 a. m. Durante ese tiempo, la vía permaneció cerrada.

A pesar de que muchos estudiantes y trabajadores están de vacaciones, el hecho generó congestión vial, que se extendía desde el centro de Cartago y afectó también las rutas alternas, complicando el tránsito hasta pasadas las 8:00 a. m., debido a otros choques y al llamado “efecto mirón”.