Joven motociclista intentó adelantar vehículo y falleció en choque frontal

Adelantar a un carro le costó la vida a un joven en Corredores, Puntarenas.

Un joven motociclista de 22 años falleció este sábado cuando intentó adelantar a un vehículo en la vía. Al invadir el carril contrario chocó de frente contra otro automotor, lo que le provocó la muerte en el sitio.

El incidente ocurrió en La Fortuna de Corredores, Puntarenas, cerca de las 3:30 p. m. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló que se desconocen las razones por las cuales el muchacho, de apellido Ruiz, quería adelantar al vehículo.

Los agentes judiciales llegaron al lugar del accidente, levantaron el cuerpo y lo remitieron a la morgue judicial para que le practiquen la autopsia.

El caso continúa en investigación, aseguró el OIJ.