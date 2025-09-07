Sucesos

Joven de 20 años asesinado a tiros en San Carlos

La víctima fue atacada en vía pública

Por Cristian Mora

Un hombre de 20 años, identificado preliminarmente como de apellido Espinoza, fue asesinado de varios disparos la madrugada de este domingo en Pital de San Carlos.








