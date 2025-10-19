Sucesos

Joven de 19 años muere en piscinas de Jacó

El incidente ocurrió cerca de las 11:10 p. m. de este sábado, informó el OIJ

Por Irene Rodríguez
Playa Jaco, Ruta 27
La joven fallecida en unas piscinas en playa Jacó este sábado tenía 19 años. Las autoridades judiciales investigan el caso. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

