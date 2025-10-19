Joven de 19 años muere en piscinas de Jacó

La joven fallecida en unas piscinas en playa Jacó este sábado tenía 19 años. Las autoridades judiciales investigan el caso.

Una joven de 19 años de apellido Martínez falleció la noche de este sábado en un accidente acuático en playa Jacó, Garabito, Puntarenas.

Investigaciones preliminares del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señalan que la muchacha estaba vacacionando con un grupo de personas.

“Ellos estaban en unas piscinas cuando, por razones aún desconocidas, en determinado momento la joven se habría quedado dormida, lo que provocó que se ahogara en el lugar”, indicó la oficina de prensa del Organismo.

Personal del OIJ realizó el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la morgue judicial para su respectiva autopsia.

El caso continúa en investigación.