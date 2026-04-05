Sucesos

Jerarca del fútbol aficionado sobre Andrey Castro: ‘Sé que llegaba a los partidos’

Dirigente de Linafa asegura que presidente de Municipal Puntarenas no figuraba en la liga de manera formal

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Por Christian Montero
Linafa, Futbol, Juan Carlos Román
Juan Carlos Román, presidente de Linafa, asegura que Andrey Castro, dueño del Municipal Puntarenas y víctima del triple homicidio en San Mateo, nunca figuró de manera oficial en la liga aficionada. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Juan Carlos Román Linafatriple homicidio San Mateo
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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