Jerarca del fútbol aficionado sobre Andrey Castro: ‘Sé que llegaba a los partidos’

Juan Carlos Román, presidente de Linafa, asegura que Andrey Castro, dueño del Municipal Puntarenas y víctima del triple homicidio en San Mateo, nunca figuró de manera oficial en la liga aficionada.

Juan Carlos Román, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa), admitió que Andrey Castro Bonilla, víctima del triple homicidio en San Mateo y presidente del Municipal Puntarenas, era un desconocido para la liga, pese a que documentos registrales lo acreditan como el dueño del club. Asegura que, por disposición del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), la categoría no puede exigir personería jurídica a sus equipos.

Este es un extracto de la entrevista a directivo.

– ¿Qué relación tenía Andrey Castro con Linafa? Copiado!

Él es completamente desconocido para Linafa. Yo sé que la gente habla que era el dueño del equipo, pero él no está inscrito en nada, nunca tuvimos comunicación con él. El que está como presidente del equipo es el entrenador.

– ¿A pesar de que en la sociedad anónima del equipo figura como el presidente? Copiado!

Es que nosotros no pedimos personería jurídica. El Icoder hace muchos años nos dijo que no podíamos solicitarle a los equipos de segunda división B personería jurídica. Simplemente con la inscripción que hace el equipo para nosotros basta, o sea, con el número de cédula y la copia.

– Pero ¿sí conocían que él tenía alguna relación, aunque sea informal? Copiado!

Lo que decían es que él era el dueño, no nos consta nada, porque nunca ni llegó a reuniones ni estuvo presente en cuestiones del equipo. Yo sé que llegaba a los partidos, eso sí sé. Pero de ahí para allá, a mí no me consta porque nosotros no tenemos ningún papel que diga que él era parte del equipo.

– ¿Les advirtieron sobre alguna posible actividad sospechosa en el Municipal Puntarenas? Copiado!

En realidad no. Este equipo ha pasado por varias manos y hemos tenido problemas por deudas con la CCSS, pero de actividad sospechosa, nadie nos dijo nada de manera formal.

– ¿Sospechan de financiamientos irregulares en la categoría? Copiado!

No podemos probarlo porque no podemos pedir ningún documento. Pero sí sospechamos de casos. Uno ve cómo se mueven, que llevan exjugadores de primera división y ninguno de ellos va a ir gratis. Es muy jodido meterse en ese ámbito, es un poco delicado.

– ¿Qué piensan hacer al respecto? Copiado!

A partir de este año se les va a pedir a los equipos que queden en octavos de final que saquen voluntariamente la personería jurídica. Ahí sí podríamos entrar a solicitar requisitos. Ya lo hablé con Osael Maroto (presidente de la Fedefut) y con el fiscal para ver cómo vamos solicitando algunos requisitos por las circunstancias que se están dando con este tipo de personas.