Interceptan buseta de turismo con una tonelada de cocaína y un arma equipada con mira láser en Osa

El alijo viajaba a bordo de un vehículo tipo buseta.

Oficiales de la Fuerza Pública incautaron 1.299 paquetes de cocaína, de un kilogramo cada uno, durante un operativo realizado la tarde del sábado en el distrito de Piedras Blancas, en el cantón de Osa, Puntarenas.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, el alijo viajaba oculto entre los asientos de una buseta blanca, identificada como medio de transporte de turismo.

El conductor del vehículo, de apellido Porras, y su acompañante, de apellido Castro, fueron detenidos en el lugar. A ambos se les decomisó, además de la droga, un arma de fuego tipo AR-15 equipada con mira láser y un cargador con proyectiles calibre 5,56 mm.

Asimismo, se incautó dinero en efectivo: ¢89.000 y 21 dólares, y la buseta fue confiscada como parte de la evidencia.

La alerta sobre el vehículo sospechoso se recibió minutos antes de las 5 p. m., y una unidad se desplazó hasta el sector de Piedras Blancas para interceptarlo. Según el reporte de Seguridad, aunque se le ordenó detenerse, el conductor no acató la indicación y fue interceptado aproximadamente un kilómetro después.

Los dos detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales.