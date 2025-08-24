Sucesos

Interceptan buseta de turismo con una tonelada de cocaína y un arma equipada con mira láser en Osa

Los dos pasajeros del vehículo viajaban con un arma tipo AR-15

Por Natalia Vargas
El alijo viajaba a bordo de un vehículo tipo buseta.
El alijo viajaba a bordo de un vehículo tipo buseta. (Ministerio de Seguridad/Cortesía)







Natalia Vargas

