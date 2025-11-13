Sucesos

Intentó escapar de sicarios, pero lo persiguieron hasta matarlo; otro hombre herido

Al llegar al sitio, la Cruz Roja declaró fallecido al hombre

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Una aparente maniobra imprudente fue la causa del accidente en la ruta 27, sobre el sector de Orotina.
Asesinan en Matina de Limón a un hombre de 32 años. (Suministrada por Reiner Montero/Suministrada por Reiner Montero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
balazosasesinatoLimón
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.