Intentó escapar de sicarios, pero lo persiguieron hasta matarlo; otro hombre herido

Asesinan en Matina de Limón a un hombre de 32 años.

Un hombre identificado con el apellido Sanabria, de 32 años, murió la noche de este miércoles tras ser atacado a balazos en la urbanización La Flor de Matina, Limón.

Según fuentes policiales, Sanabria iba corriendo cuando fue alcanzado por varios sujetos armados, quienes le dispararon. Al llegar al sitio, la Cruz Roja lo declaró fallecido.

En el mismo hecho, resultó herido un hombre de apellido Gutiérrez, quien presentó un impacto de bala en la rodilla izquierda. Fue trasladado en un vehículo particular al centro médico.

La escena quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).