Inspección Judicial abre investigación contra agentes de OIJ vinculados en caso Champion

Ingreso de agentes judiciales de la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada del OIJ a una vivienda en Barva durante los allanamientos este martes. Fotografía:

La Inspección Judicial abrió una investigación contra dos agentes judiciales relacionados con el caso Champion, que se dio a conocer este martes, tras una serie de allanamientos desarrollados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Uno de los funcionarios es de apellido Villegas, destacado en la oficina de Batán en Limón, el otro se apellida Chavarría, quien labora en la Oficina de Planes y Operaciones (OPO).

La Oficina de Prensa de la Corte confirmó que la causa contra los agentes se tramita bajo el numeral 25281931-DI, que fue abierta de oficio.

El Director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó que uno de los agentes estaba destacado en Heredia, pero hace poco más de un año fue reubicado en Batán, al funcionario y otro agente se les cuestiona si tuvieron o no contactos con el líder criminal que dirigía el grupo dedicado al lavado de activos mediante la receptación de artículos provenientes del robo de contenedores y de créditos gota a gota.

A uno de ellos se le investiga también por, presuntamente, estar consultando en la base de datos de la Policía Judicial.

Otro caso

Este es el segundo episodio, en menos de un mes, que se conocen cuestionamientos hacia funcionarios del OIJ por sus presuntas relaciones con grupos delictivos.

El 29 de julio, como parte de la operación “Pana”, el OIJ informó que una investigadora de la delegación de Pérez Zeledón fue detenida por presuntamente consultar la base de datos en relación con ese caso. “Esto es parte de la cero tolerancia a la corrupción con que atendemos los casos” señaló Zúñiga.

El OIJ reportó que en el caso Champion a los dos agentes solo les decomisaron los aparatos celulares, ninguno fue detenido.