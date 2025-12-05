Inicia juicio contra sospechoso de matar a niño de 7 años en Navidad

Castillo fue detenido el mismo días que se reportó el asesinato del niño.

Un hombre de apellidos Calderón Maltés, alias Chavo, es el principal sospechoso de asesinar de un disparo en la cabeza a un niño de 7 años mientras dormía, la madrugada de Navidad del 2024, en Tejarcillos de San Felipe de Alajuelita.

Tras casi un año desde que se reportó el homicidio, el hombre acudirá al Tribunal Penal de Pavas del 9 al 11 de diciembre para enfrentar el debate por el delito de homicidio.

En la acusación elaborada por el Ministerio Público se detalla que, en apariencia, previo a los hechos que culminaron con la muerte del niño, Calderón habría tenido una discusión con la familia de la víctima.

Se presume que, luego de ese encuentro, el hombre llegó a la casa donde se encontraba el menor y disparó contra la propiedad.

La Cruz Roja recibió el reporte antes de las 6 a. m. y, al llegar al lugar, encontró al pequeño con una herida de arma de fuego en la cabeza. En ese momento ya había fallecido.

Ante lo ocurrido, la Fuerza Pública desplegó un operativo en la zona hasta localizar al sospechoso, quien fue detenido ese mismo día por oficiales de la Fuerza Pública en conjunto con la Unidad Especial de Apoyo (UEA).

Esta víctima en San Felipe es uno de los cuatro homicidios de niños menores de 12 años que se registraron en el 2024. Desafortunadamente, en lo que llevamos del 2025, ya se contabilizan 10.

Además, de los 815 asesinatos contabilizados hasta este 12 de diciembre, 81 son víctimas colaterales de la violencia que aqueja a Costa Rica.