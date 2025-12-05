Sucesos

Inicia juicio contra sospechoso de matar a niño de 7 años en Navidad

El hombre habría discutido con la familia del menor antes de quitarle la vida

Por Natalia Vargas
La Fuerza Pública detuvo a un hombre conocido como Chavo, sospechoso de asesinar a un niño de siete años en Alajuelita, este miércoles 25 de diciembre. Cortesía Fuerza Pública
Castillo fue detenido el mismo días que se reportó el asesinato del niño.







Natalia Vargas

