Sucesos

Ingreso de la onda tropical N.° 11 aumentará las lluvias en gran parte de Costa Rica este lunes

Valle Central, Pacífico y zona norte registrarán aguaceros con tormenta durante la tarde y primeras horas de la noche

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Por Jailine González Gómez
27/06/2024 San José. La lluvia volvió a ser protagonista este jueves a mediodía. Paraguas, sombrillas y capas fueron necesarias para lidiar con el clima predominante en la estación lluviosa. Foto: Rafael Pacheco Granados
La onda tropical N.° 11 aumentará la inestabilidad este lunes. El IMN anticipa aguaceros y tormentas en gran parte de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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