Ingreso de la onda tropical N.° 11 aumentará las lluvias en gran parte de Costa Rica este lunes

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este lunes 15 de junio las condiciones del tiempo estarán influenciadas por la zona de convergencia intertropical y el ingreso de la onda tropical N.° 11. Ambos sistemas favorecerán un ambiente inestable y aumentarán la probabilidad de lluvias y tormentas en varias regiones del país.
Durante la primera parte del día, el Caribe y la zona norte presentarán nubosidad variable, entre parcial y total, con posibilidad de lluvias y lloviznas.
En la tarde, el IMN prevé aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en el Valle Central, el Pacífico y la zona norte. Estas condiciones se extenderán hacia las primeras horas de la noche, sobre todo, en sectores cercanos a las costas.
En el Valle Central, la madrugada y la mañana transcurrirán entre parcial y mayormente nubladas. En la tarde aumentará la cobertura nubosa y se desarrollarán aguaceros dispersos con posibilidad de tormenta.
Durante la noche persistirá el cielo mayormente nublado. En San José, la temperatura mínima será de 19,4 °C y la máxima alcanzará 28 °C.
El Pacífico norte iniciará con nubosidad parcial y posibles lluvias localizadas con tormenta al sur de la península. En la tarde se esperan aguaceros y tormenta en distintos sectores de la región. Liberia registrará una temperatura mínima de 24 °C y una máxima de 36,2 °C, una de las más elevadas del país.
Para el Pacífico central, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante gran parte del día. Sin embargo, en la tarde se desarrollarán aguaceros y tormenta. Durante la noche continuarán las lluvias cerca de la costa. Quepos tendrá una temperatura mínima de 22,2 °C y una máxima de 32,1 °C.
En el Pacífico sur, la nubosidad aumentará conforme avance la jornada. La tarde traerá aguaceros con tormenta y la noche mantendrá lluvias cerca de la costa. Golfito registrará una temperatura mínima de 22,8 °C y una máxima de 33,7 °C.
El Caribe norte presentará nubosidad variable y posibles lluvias desde la madrugada. En horas de la tarde se desarrollarán lluvias y tormenta en sectores montañosos. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 22,9 °C y una máxima de 29 °C.
Las condiciones en el Caribe sur serán similares. El cielo mostrará nubosidad variable con posibilidad de precipitaciones durante la mañana. En la tarde se esperan lluvias y tormenta en áreas montañosas. Limón registrará una temperatura mínima de 22,7 °C y una máxima de 30,1 °C.
La zona norte tendrá nubosidad entre parcial y mayormente nublada desde la madrugada. La tarde concentrará lluvias y tormenta en las montañas, mientras que la noche mantendrá precipitaciones aisladas. Ciudad Quesada alcanzará una temperatura mínima de 18,6 °C y una máxima de 27,7 °C.
Efemérides
En San José, la salida del sol será a las 5:16 a. m. y la puesta del sol a las 5:57 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto creciente.