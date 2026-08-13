Incendio forestal afectó Parque Natural Urbano Lorne Ross (ver video)

Un incendio forestal en vegetación afectó hoy jueves aproximadamente 8,5 hectáreas del Parque Natural Urbano Lorne Ross, sobre el kilómetro 12 de la ruta 27, en Santa Ana, según informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Un incendio forestal afectó el Parque Natural Urbano Lorne Ross. Cortesía Bomberos.

Jimmy Umanzor, funcionario de la Estación de Bomberos de Santa Ana, indicó que el siniestro afectó zonas de pastizales, charrales y bosque en recuperación.

Umanzor calificó la situación como atípica, pues no resulta normal la atención de quemas de charral durante el mes de agosto. El vocero atribuyó esta condición al cambio climático y pidió a la población que tomara precauciones debido a la escasez de lluvias.

El Cuerpo de Bomberos mantiene la emergencia bajo control.

El reporte del incidente ingresó cerca de las 4 a. m. de hoy. En el sitio labora personal de la Estación de Bomberos de Santa Ana y la Unidad de Drones con el objetivo de garantizar la contención de la emergencia.

El funcionario detalló que el Parque Natural Urbano Lorne Ross posee una extensión total de 50 hectáreas. Para la atención de incendios, los bomberos desplegaron dos unidades extintoras, una unidad de tanque rápido y un vehículo de apoyo.

En este momento, el personal en la zona enfoca los trabajos en la extinción del incendio y en el control de puntos calientes en las áreas aledañas.