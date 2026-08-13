Incendio forestal afectó Parque Natural Urbano Lorne Ross (ver video)

Un incendio forestal en vegetación afectó hoy jueves aproximadamente 8,5 hectáreas del Parque Natural Urbano Lorne Ross, sobre el kilómetro 12 de la ruta 27, en Santa Ana, según informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos.
Un incendio forestal en vegetación afectó hoy jueves aproximadamente 8,5 hectáreas del Parque Natural Urbano Lorne Ross, sobre el kilómetro 12 de la ruta 27, en Santa Ana, según informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos.
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