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Incendio forestal afectó Parque Natural Urbano Lorne Ross (ver video)

Bomberos atribuyen quemas atípicas de agosto al cambio climático

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Por Marianela Arias Vilchez

Un incendio forestal en vegetación afectó hoy jueves aproximadamente 8,5 hectáreas del Parque Natural Urbano Lorne Ross, sobre el kilómetro 12 de la ruta 27, en Santa Ana, según informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos.








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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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