Incendio consumió bus que transportaba empleados bananeros

Ninguna persona resultó herida tras emergencia

Por Christian Montero y Reiner Montero

Un incendio consumió un autobús este miércoles en Río Jiménez de Guácimo de Limón en el sitio conocido como la recta de Cartagena.








