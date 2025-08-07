Incendio consumió bus que transportaba empleados bananeros

Un incendio consumió un autobús este miércoles en Río Jiménez de Guácimo de Limón en el sitio conocido como la recta de Cartagena.

Al parecer un corto circuito habría provocado las llamas que acabaron por completo con la unidad de transporte en la que, al momento del siniestro, iban 13 trabajadores de una finca bananera.

Según explicó el chofer del vehículo, otro conductor que viajaba en sentido contrario lo alertó de que algo pasaba con la unidad y al observar se percató de que de la parte trasera del motor salía fuego.

Las llamas avanzaron muy rápido y todos los pasajeros pudieron ponerse a salvo. Miembros del cuerpo de Bomberos acudieron para atender la emergencia la cual controlaron en cuestión de minutos.