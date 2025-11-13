Incendio consume parte de una cuartería en Cieneguita de Limón, a pocos metros de puesto policial

El Cuerpo de Bomberos atendió la tarde de este miércoles un incendio en una cuartería ubicada en Cieneguita de Limón.
Las llamas habrían consumido más del 30% de la estructura, según reportes preliminares.
El siniestro ocurrió a menos de 75 metros del puesto policial de la comunidad y muy cerca del canal de Cieneguita que desemboca en el mar.
Bomberos desplazó al menos dos unidades al sitio para controlar la emergencia y evitar que el fuego se propagara a viviendas vecinas.
Hasta el momento, no se reportan personas heridas, mientras que las causas del incendio se mantienen bajo investigación.