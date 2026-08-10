Incendio arrasa con bodega de plásticos en la Guácima (video)

Bomberos atiende incendio en una bodega en la Guácima de Alajuela

Un incendio afectó una bodega ubicada en Rincón Chiquito en La Guácima de Alajuela, a 1 kilómetro de la escuela del lugar, según comunicó el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

El ente señaló que el fuego arrasó con esta estructura abierta que contenía servicios sanitarios plásticos y otros suministros confeccionados con ese material.

Alexander Araya, jefe de operaciones de Bomberos, confirmó que el fuego permanece confinado en el área. El funcionario detalló que no hay presencia de explosiones hacia donde las llamas se puedan propagar.

El personal de la institución continúa en el sitio en labores de control del fuego y extinción.

No se registran heridos en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han reportado la causa del siniestro.