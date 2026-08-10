Sucesos

Incendio arrasa con bodega de plásticos en la Guácima (video)

El fuego afectó una estructura abierta con productos de plástico

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Por Marianela Arias Vilchez
Bomberos atiende incendio en una bodega en la Guácima de Alajuela







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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