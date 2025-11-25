Incendio afecta vivienda en Curridabat en las cercanías de Café Rey; Bomberos despliega nueve unidades

Un incendio de grandes proporciones se registró la tarde de este martes en Curridabat, en las cercanías de Café Rey.

Inicialmente, Bomberos reportó fuego en una bodega de aproximadamente 1.000 metros cuadrados; sin embargo, más tarde, aclaró que se trataba de una vivienda con cerca de 300 metros cuadrados afectados (30% del total).

La emergencia ocurrió 25 metros al norte y 75 metros al oeste de Café Rey, en San José. En el sitio, trabajan nueve unidades de Bomberos, que continúan las labores para controlar las llamas y evitar su propagación.

Por ahora, no se ha informado sobre personas afectadas ni la causa del incendio. Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras avanzan las operaciones.