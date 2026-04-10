IMN lanza alerta por fuertes vientos: conozca las regiones con mayor impacto

Vientos alisios intensos y lluvias afectan el Caribe y otras zonas, con ráfagas de hasta 95 km/h.

Las condiciones atmosféricas en el país presentaron un cambio significativo este 10 de abril, con vientos alisios acelerados y lluvias variables que afectan principalmente la vertiente del Caribe, según un aviso meteorológico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El reporte indicó que el aumento de presión atmosférica desde el norte del continente impulsó estos vientos sobre el mar Caribe y territorio nacional. Esta situación, combinada con mayor humedad, generó nubosidad persistente y precipitaciones dispersas.

En las últimas horas, el IMN registró acumulados de lluvia relevantes, con 55 mm en el Aeropuerto Internacional de Limón y 25 mm en sectores como Sarapiquí y Guápiles. En otras zonas del Caribe y la zona norte, los montos oscilaron entre 5 mm y 15 mm.

Además, se reportaron ráfagas de viento intensas en distintas regiones. En Bagaces alcanzaron los 86 km/h, mientras que en La Cruz y volcán Orosí llegaron a 80 km/h. En Cañas se registraron vientos de hasta 70 km/h, y en el Valle Central y Guanacaste variaron entre 40 km/h y 60 km/h.

El pronóstico señala que persistirá el incremento de humedad en el Caribe, con lluvias dispersas que podrían intensificarse entre la tarde y la noche. Para periodos de 24 horas, se estiman acumulados entre 25 mm y 50 mm, con máximos puntuales de hasta 90 mm.

En el resto del país, el IMN prevé vientos acelerados en el Valle Central, Pacífico Norte y cordilleras, con ráfagas entre 45 km/h y 70 km/h, y hasta 95 km/h en zonas montañosas y el norte de Guanacaste.

Para el Pacífico Central y Sur, se anticipan chubascos aislados con tormenta, principalmente en horas de la tarde y primeras horas de la noche, con acumulados entre 5 mm y 35 mm, y máximos localizados de hasta 50 mm.

El IMN advirtió sobre el riesgo de lluvia recurrente en zonas montañosas y cercanas, lo que podría generar saturación de suelos e inundaciones. También alertó por ráfagas fuertes en regiones expuestas a estos vientos.

Como medida preventiva, la institución recomendó precaución en áreas propensas a inundaciones, evitar exposición a tormentas eléctricas y mantenerse informado por canales oficiales.