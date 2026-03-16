Huyeron al ver a la policía: persecución termina con decomiso masivo de licor de contrabando

Policía de Control Fiscal decomisó un cargamento de 30.000 unidades de licor de contrabando.

La Policía de Control Fiscal (PCF) del Ministerio de Hacienda decomisó aproximadamente 30.000 unidades de licores variados en la zona sur, los cuales presuntamente ingresaron a Costa Rica bajo la modalidad de contrabando.

El operativo, realizado el sábado 14 de marzo, permitió la interceptación de dos vehículos de carga que transportaban la mercancía de presunto contrabando.

Los oficiales detectaron los vehículos durante un recorrido en la ruta entre Palmar Norte y Ciudad Cortés, ambos ubicados en el cantón de Osa, Puntarenas.

Al notar la presencia policial, los conductores de intentaron huir. Tras su detención, una inspección preliminar confirmó que trasladaban el licor de forma ilegal, por lo que se coordinaron las diligencias con el Ministerio Público.

Como responsables del traslado, las autoridades remitieron a los choferes en calidad de sospechosos. Además, se detuvo al conductor de un automóvil particular que colaboraba con los vehículos de carga, quien fue presentado ante la Fiscalía por resistencia a la autoridad.

La mercancía quedó a disposición de las autoridades competentes tras el decomiso ejecutado por la PCF.

El Ministerio de Hacienda recordó que mantiene habilitado el aplicativo “Denuncie Ya” en su sitio web oficial (www.hacienda.go.cr) para reportar estos ilícitos. Asimismo, la policía cuenta con el número telefónico 2539-6800 para recibir información confidencial.