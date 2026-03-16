Sucesos

Huyeron al ver a la policía: persecución termina con decomiso masivo de licor de contrabando

Decomiso se dio en el cantón de Osa, en Puntarenas

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Por Sebastián Sánchez
Policía de Control Fiscal decomisó un cargamento de 30.000 unidades de licor de contrabando.
Policía de Control Fiscal decomisó un cargamento de 30.000 unidades de licor de contrabando. (´Ministerio de Hacienda/Cortesía/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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