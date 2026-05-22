Sucesos

Homicidio en Tibás: hombre de 26 años muere luego de ser acribillado a balazos y chocar contra poste

Un hombre fue asesinado a balazos por dos sospechosos que lo iban siguiendo en motocicleta, la noche de este jueves dentro de un vehículo en San Juan de Tibás

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Por Yucsiany Salazar
La Fuerza Pública se hizo presente en el sitio para custodiar la escena.
La Fuerza Pública custodió el lugar donde ocurrió el homicidio, en Tibás. (Vanessa Loaiza N./Vanessa Loaiza)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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