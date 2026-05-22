Homicidio en Tibás: hombre de 26 años muere luego de ser acribillado a balazos y chocar contra poste

La Fuerza Pública custodió el lugar donde ocurrió el homicidio, en Tibás.

Un hombre de apellido Campos, de 26 años, fue asesinado a balazos la noche de este jueves 21 de mayo dentro de un vehículo en San Juan de Tibás, San José.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 10:00 p. m., cuando varios vecinos de la urbanización Las Rosas escucharon múltiples detonaciones cerca del supermercado Maxi Palí, seguido por sirenas de ambulancias.

En apariencia, Campos viajaba en su automóvil cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta que lo iban siguiendo, según el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los sospechosos le dispararon al joven en múltiples ocasiones, por lo que él perdió el control del automotor y chocó contra un poste de tendido eléctrico.

La Cruz Roja informó que al llegar al sitio, los paramédicos declararon sin vida a la víctima, la cual estaba dentro del carro y tenía múltiples impactos de bala en su cuerpo.

Alrededor de las 11:00 p. m., la vía pública permanecía cerrada y acordonada por oficiales de la Fuerza Pública, quienes custodiaban el sitio.